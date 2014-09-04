Міжбанк відкрився доларом по 12,95 гривень

У четвер, 4 вересня, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку України до відкриття торгів встановилися на рівні 12,50/12,95 грн/дол. проти 12,40/12,60 грн/дол. на закритті торгів 3 вересня.

Читайте такожНБУ обіцяє утримувати гривню на рівні 12,4-12,8 за долар кілька тижнів

Як повідомляє фінансова компанія «Інтербізнесконсалтинг», котирування гривні до євро до відкриття торгів встановилися на рівні 16,4225/17,0165 грн/євро проти 16,3065/16,5735 грн/євро на закриття торгів у середу. На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар скоректувалися - 1,3137/1,3139 (середа - 1,3132/1,3134).

Щодо російського рубля котирування гривні до відкриття торгів встановилися на рівні 0,3395/0,3518 грн/рубль проти 0,3349/0,3407 грн/рубль на закритті торгів 3 вересня.

У середу Нацбанк вийшов на ринок з інтервенцією за курсом 12,4000/12,9000 грн/дол.