НБУ домовився з банкірами тримати курс гривні на рівні 12,4-12,9 за долар

Національний банк України під час наради з представниками 40 найбільших українських банків домовився з банкірами про втримання обмінного курсу гривні на рівні 12,4-12,9 грн/дол. упродовж найближчих тижнів.

Про це йдеться в повідомленні регулятора на сторінці в мережі Facebook з посиланням на підсумки наради.

Згідно з повідомленням, учасники зустрічі обговорили поточну ситуацію на валютному ринку, погодили свої дії для збереження тенденції до зміцнення гривні і підтвердили свої наміри сприяти подоланню негативних тенденцій на валютному ринку. Банкіри також відзначили позитивний вплив антикризових заходів Нацбанку на валютний ринок. На думку банкірів, об'єктивним є обмінний курс на рівні 12,4-12,9 грн/дол., який склався сьогодні на міжбанку.

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Як повідомляв УНІАН, 27 серпня на час закриття торгів на міжбанківському валютному ринку котирування гривні до долара США підвищилися до рівня 13,00/14,00 грн/дол. після чергового історичного мінімуму в 14,40/14,80 грн/дол. на 12:00. Нацбанк для стабілізації ситуації на валютному ринку підвищив норму обов'язкового продажу валютної виручки до 100% і продовжив вимогу щодо обмеження термінів розрахунків за зовнішньоекономічними контрактами до 90 днів, а також закріпив за собою право вимагати від банків припинення проведення операцій клієнтів, що мають підвищений ризик їх використання з протиправною метою.

Крім того, регулятор скасував штрафні санкції щодо банків за порушення економічних нормативів до 1 січня 2015 року і зобов'язав банки видавати валютні кредити юрособам і підприємцям виключно для оплати зовнішньоекономічних контрактів, а також продовжив обмеження на депозитному ринку і за операціями клієнтів з валютою, які діяли до 1 вересня, ще на три місяці

Заходи регулятора привели до зміцнення національної валюти. Середньозважений курс гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку 3 вересня на кінець робочого дня становив 12,4590 грн/дол., що на 32 копійки вище за курс на кінець попереднього робочого дня.