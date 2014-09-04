Курс рубля обвалився напередодні прийняття Заходом нових санкцій проти Росії

Курс рубля на торгах у четвер, 4 вересня, знижується до долара і євро після різкого зростання напередодні, передає ПРАЙМ.

Так, на валютних торгах на Московскій біржі долар вже подорожчав на 10 копійок і коштує 36,95 рубля. Курс євро підвищився на 5 копійок - до 45,57 рубля.

На думку експертів, відтік капіталу, пов'язаний з очікуванням введення нових санкцій проти Росії на тлі зростання геополітичної напруженості, триває і так просто зупинитися не може. Експортери пасивні і підтримка рубля з цього боку слабка.

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Експерти вважають: поки міжнародні ринки капіталу залишаються де-факто закритими для російських компаній, то на внутрішньому ринку може зберігатися значний дефіцит іноземної валюти. Надії на підтримку з боку ЦБ найближчим часом також мало.

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