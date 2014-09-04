«ПриватБанк» розпочав виплати вкладникам "Брокбізнесбанку" і банку "Форум"

«ПриватБанк» з 3 вересня почав виплати гарантованих відшкодувань за депозитами вкладникам ліквідовуваних "Брокбізнесбанку" і банку "Форум".

Як повідомила прес-служба «ПриватБанку», одержати кошти можна в будь-якому з 2 456 відділень «ПриватБанку» в містах і районах України. Виплати коштів здійснюватимуться згідно з реєстром вкладників, які мають право на відшкодування за рахунок коштів Фонду гарантування вкладів фізичних осіб.

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Згідно з повідомленням, вкладники можуть одержати відшкодування в будь-якому відділенні «ПриватБанку», подавши паспорт і оригінал ідентифікаційного номера. Максимальний розмір гарантованої до відшкодування суми за вкладами фізичних осіб ліквідовуваних банків, включаючи відсотки, становить 200 тис. грн.

Як повідомляв УНІАН, Фонд гарантування вкладів ввів тимчасову адміністрацію в банк "Форум" з 14 березня, після чого 13 червня Національним банком було прийнято рішення про ліквідацію банку.

Банк «Форум» (Київ) працював на ринку України з 1994 року і входив до групи великих банків.

Фонд гарантування почав процедуру ліквідації «Брокбізнесбанку» 11 червня на основі рішення НБУ про відкликання банківської ліцензії і ліквідацію. З 3 березня в банку працювала тимчасова адміністрація.

«Брокбізнесбанк» працював на ринку України з 1991 року і входив до групи великих банків. Основним власником банку є група ВЕТЭК Сергія Курченка.