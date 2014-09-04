Нацбанк 8 вересня проведе аукціон з продажу валюти

Національний банк України в понеділок, 8 вересня, планує провести аукціон з продажу іноземної валюти, повідомив УНІАН скарбник великого комерційного банку.

Згідно з інформацією співрозмовника агентства, мінімальна заявка від банку на аукціон становить 1 млн дол., кожен банк може подати одну заявку з визначенням цільових потреб. Заявки можуть бути подані учасниками до 15.00 4 вересня.

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Скарбник зазначив, що куплена на валютному аукціоні іноземна валюта повинна бути використана за цільовим призначенням протягом п'яти робочих днів із дня зарахування цієї валюти на кореспондентський рахунок уповноваженого банку. Невикористану за призначенням іноземну валюту в сумі, що перевищує 1 млн дол., банк буде зобов'язаний продати НБУ.

Як повідомляв УНІАН, Національний банк України в ході наради з представниками 40 найбільших українських банків домовився з банкірами про утримання обмінного курсу гривні на рівні 12,4-12,9 грн/дол. протягом найближчих тижнів.

27 серпня до закриття торгів на міжбанківському валютному ринку котирування гривні до долара США підвищилися до рівня 13,00/14,00 грн/дол. після чергового історичного мінімуму в 14,40/14,80 грн/дол. на 12:00. Нацбанк для стабілізації ситуації на валютному ринку підвищив норму обов'язкового продажу валютної виручки до 100% і продовжив вимога щодо обмеження строків розрахунків за зовнішньоекономічними контрактами до 90 днів, а також закріпив за собою право вимагати від банків призупинення проведення операцій клієнтів, які мають підвищений ризик їх використання у протиправних цілях.

Крім цього, регулятор скасував штрафні санкції до банків за порушення економічних нормативів до 1 січня 2015 року і зобов'язав банки видавати валютні кредити юридичним особам і підприємцям виключно для оплати зовнішньоекономічних контрактів, а також продовжив обмеження на депозитному ринку та за операціями клієнтів з валютою, які діяли до 1 вересня, ще на три місяці

Заходи регулятора призвели до зміцнення національної валюти. Середньозважений курс гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку 3 вересня на кінець робочого дня склав 12,4590 грн/дол., що на 32 копійки вище курсу на кінець попереднього робочого дня.