Гривня на міжбанку на середину торгів впала до 13,20 за долар

У четвер, 4 вересня, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку України до середини торгів знизилися до 12,90/13,20 грн/дол. проти 12,50/12,95 грн/дол. на відкритті торгів.

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Як повідомили УНІАН скарбники комерційних банків, котирування гривні щодо євро до середини торгів знизилися до 16,9609/17,3540 грн/євро проти 16,4225/17,0165 грн/євро на відкритті торгів.

Щодо російського рубля котирування гривні до 12:00 знизилися до 0,3490/0,3579 грн/рубль проти 0,3395/0,3518 грн/рубль на відкритті торгів.