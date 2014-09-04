У Яценюка поки не знають, скільки коштуватиме будівництво стіни на кордоні з Росією

Міністр фінансів Олександр Шлапак зазначає, що поки немає жодних розрахунків щодо будівництва стіни на кордоні з Росією.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав у коментарі журналістам під час закритого засідання парламенту, відповідаючи на питання щодо того, чи до Мінфіну вже надходили якісь розрахунки стосовно цього проекту.

“Поки що у нас розрахунків таких немає”, - сказав міністр і додав, що поки є лише ідея будівництва такої стіни, й відповідні структури готують пропозиції щодо цього проекту.

Після розгляду цих пропозицій проводитимуться розрахунки.

Як повідомляв УНІАН, 3 вересня прем’єр-міністр України Арсеній Яценюк заявив, що уряд в рамках заходів з облаштування державного кордону з Російською Федерацією розпочинає реалізацію проекту «Стіна».

Ще раніше, у червні голова Дніпропетровської ОДА Ігор Коломойський запропонував президентові України Петру Порошенку концепцію побудови на кордоні між Україною та Росію захисної споруди протяжністю 1974 км.

За словами заступника голови ОДА Бориса Філатова, "Дніпропетровська ОДА і Коломойський пропонують за свій рахунок, у вигляді приватного партнерства з державою, побудувати на кордоні між Україною та Росією захисну споруду. Ми надіслали концепцію цього проекту до Адміністрації президента України”. За його словами, мінімальна вартість захисної споруди на кордоні становитиме 100 млн євро.

"Це не буде така ж потужна захисна споруда, як, наприклад, в Ізраїлі. Це також не означає, що “стіна” має вирішити всі проблеми на кордоні. Це одна із частин комплексного питання захисту державного кордону України”, - наголосив Філатов.

За словами заступника голови ОДА Олексія Буріка, споруда матиме вигляд двометрової металевої сітки, скріпленої металевими стовпами. Зверху планується встановити 25-сантиметрову огорожу з колючого дроту.

Для виконання зазначеного проекту потрібно 5-7 місяців.