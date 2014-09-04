Порошенко пропонує депутатам створити антикорупційне бюро

Президент України Петро Порошенко вніс на розгляд Верховної Ради як невідкладний проект Закону «Про систему спеціально уповноважених суб’єктів у сфері протидії корупції», яким пропонується створити Національне антикорупційне бюро.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі глави держави.

Згідно з проектом документу, Національне бюро створюється як державний правоохоронний орган, на який покладається попередження, виявлення, припинення та розкриття кримінальних правопорушень, віднесених до його компетенції.

Завданням Національного бюро пропонується визначити протидію кримінальним корупційним правопорушенням, які вчинені посадовими особами, уповноваженими на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, та становлять загрозу національній безпеці.

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Відповідно до законопроекту, основними функціями новоствореного державного органу мають стати досудове розслідування віднесених до його підслідності кримінальних правопорушень та проведення оперативно-розшукових заходів.