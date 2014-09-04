Європейський цетробанк знизив базову ставку до рекордно низького рівня

Європейський центробанк (ЄЦБ) знизив базову ставку до 0,05% з 0,15%, а ставку за депозитами, на яких комерційні банки розміщують у нього кошти, - до мінус 0,2% з мінус 0,1%. Це рекордно низькі значення в історії єврозони, пишуть "Ведомости".

До такого кроку ЄЦБ змусив стан європейської економіки (зростання в II кварталі було нульовим, розмір ВВП, на відміну від США і Великобританії, залишається менше докризового) і зростаюча загроза дефляції: у серпні вона склала 0,3% у річному вираженні (це п'ятирічний мінімум), тоді як мета ЄЦБ - трохи менше 2%.

На цій новині курс євро до долара впав майже на 1% до $1,3078, мінімального рівня з липня 2013 року.

У травні президент ЄЦБ Маріо Драгі практично гарантував, що в наступному місяці почне активні заходи щодо стимулювання економіки. Після чого ЄЦБ знизив у червні базову ставку за кредитами до 0,15% з 0,25% і ввів негативну ставку за депозитами (-0,1%). Після травневої заяви Драгі євро став слабшати, і його курс до кошика валют країн - основних торгових партнерів за цей період знизився на 3,5%, зазначає Марко Валлі, аналітик UniCredit. За його розрахунками, це повинно додати зростанню ВВП єврозони близько 0,3 процентного пункту в річному вираженні в кінці цього - початку наступного року, а інфляції - максимум 0,2 п.п.

Це не дуже суттєва допомога економіці, тому ЄЦБ продовжує обговорювати можливість початку програми кількісного пом'якшення. На сьогоднішньому засіданні йшлося про скупку цінних паперів, забезпечених активами (ABS), та іпотечних облігацій, повідомили Reuters джерела, знайомі з ситуацією. Драгі, ймовірно, сьогодні на прес-конференції оголосить про таку програму, вона може тривати три роки. Скупка активів може розпочатися в цьому році, повідомило Reuters з посиланням на джерела, знайомі з обговоренням.

У кінці серпня ЄЦБ найняв найбільшу компанію світу з управління пайовими фондами BlackRock в якості консультанта щодо можливої схеми скупки облігацій. З допомогою викупу ЄЦБ розраховує стимулювати ринок ABS і запропонувати малому бізнесу альтернативне джерело фінансування (крім банківського кредитування).