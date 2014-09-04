Гривня закрила міжбанк на позначці 13,10 за долар

У четвер, 4 вересня, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку України до закриття торгів підвищилися до 12,85/13,10 грн/дол. проти 12,90/13,20 грн/дол. на 12:00.

Як повідомили УНІАН казначеї комерційних банків, котирування гривні щодо євро до закриття торгів підвищилися до 16,8000/17,1500 грн/євро проти 16,9609/17,3540 грн/євро, на 12:00.

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Щодо російського рубля котирування гривні до закриття торгів підвищилися до 0,3470/0,3520 грн/рубль проти 0,3490/0,3579 грн/рубль, на 12:00.

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