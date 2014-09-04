У Нацбанку кажуть, що долари з рахунку можна отримати через касу

Іноземну валюту з власного поточного рахунку, депозитного рахунку уповноважений банк може видати через касу банку за заявою на видачу готівки.

Про це повідомляється на офіційній сторінці Нацбанку в Facebook.

«У зв’язку із численними запитами банків щодо практичного застосування окремих вимог постанови Правління Національного банку України від 29.08.2014 № 540 “Про введення додаткових механізмів для стабілізації грошово-кредитного та валютного ринків України” Національний банк України надає такі роз’яснення», - йдеться у повідомленні

Згідно із підпунктом 13 пункту 1 Постанови № 540 видача готівкових коштів у межах України за електронними платіжними засобами, що емітовані як резидентами, так і нерезидентами, здійснюється виключно в гривнях.

У повідомленні наголошують, що зняття готівкових коштів з поточних (в тому числі карткових) та депозитних рахунків з використанням електронних платіжних засобів здійснюється виключно в гривнях.

При здійсненні такої операції використовується курс купівлі безготівкової іноземної валюти за гривню уповноваженого банку на час здійснення операції (без подання відповідної заяви клієнтом).

В той же час, якщо клієнт бажає отримати готівкові кошти в іноземній валюті з власного поточного (в тому числі карткового), депозитного рахунків, уповноважений банк здійснює видачу готівкової іноземної валюти через касу банку за заявою на видачу готівки.

"Відповідно до 14 пункту 1 Постанови № 540 іноземна валюта, переказана з-за кордону на користь фізичної особи - резидента і нерезидента для виплати готівкою без відкриття рахунку, виплачується одержувачу виключно в гривнях", - повідомляє НБУ.

З метою виконання цієї вимоги уповноважені банки мають здійснювати виплату таких переказів: готівкою в гривнях без відкриття рахунку (без подання відповідної заяви клієнтом) за курсом купівлі безготівкової іноземної валюти за гривню уповноваженого банку на час здійснення операції; якщо клієнт бажає отримати кошти в іноземній валюті, банк здійснює зарахування таких коштів на поточні (в тому числі карткові) рахунки клієнтів.

Видача готівкової іноземної валюти з поточних (в тому числі карткових), депозитних рахунків здійснюється з урахуванням обмежень встановлених Постановою № 540.