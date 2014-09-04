Україна отримала другий транш від МВФ обсягом $1,4 млрд

Україна 4 вересня одержала другий транш кредиту від Міжнародного валютного фонду в обсягу 1,39 млрд дол. у рамках виконання дворічної кредитної програми stand-by, повідомила прес-служба Міністерства фінансів України.

«Відповідно до листа про наміри уряду України і Національного банку до Міжнародного валютного фонду, який було схвалено 29 серпня Радою директорів Міжнародного валютного фонду, Україна одержала 4 вересня другий транш від МВФ за програмою «стенд-бай» у розмірі 914,7 млн. СДР (приблизно 1,39 млрд дол.)», - говориться в повідомленні міністерства.

Згідно з повідомленням, частину траншу в сумі близько 1 млрд дол. буде спрямовано на підтримку державного бюджету.

За даними Мінфіну, кредит МВФ надається під 3% річних, ставка одноразової комісії становить 0,15%, ставка сервісного збору – 0,5% від суми траншу.

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Як повідомляв УНІАН, 29 серпня Рада директорів ключового кредитора України – Міжнародного валютного фонду на своєму засіданні схвалила звіт про виконання програми економічних реформ в Україні та прийняла рішення виділити нашій країні другий транш кредитної програми stand-by у розмірі 1,39 млрд дол.

МВФ схвалив програму співпраці з Україною наприкінці квітня цього року загальним обсягом 17 млрд дол. Перший кредитний транш Україна одержала на початку травня, його обсяг становив 3,2 млрд дол. Кошти були спрямовані на поповнення резервів Національного банку.

Восени Україна розраховує переконати Раду директорів Фонду виділити нашій країні до кінця року третій і четвертий кредитні транші одним платежем в обсягу 2,2 млрд дол. США.