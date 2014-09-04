Fitch підтвердило рейтинги 9 українських банків

Міжнародне рейтингове агентство Fitch Ratings підтвердило національні довгострокові рейтинги семи українських банків з іноземним капіталом на рівні «AAA(ukr)» і державних «Ощадбанку» та «Укрексімбанку» - на рівні «AA-(ukr)», повідомила прес-служба агентства.

Згідно з повідомленням, зокрема, Fitch підтвердило рейтинги «Промінвестбанку», «Укрсиббанку», «Укрсоцбанку», «ВТБ банку» «ПроКредит Банку», «Правекс-Банку» і «Креді Агріколь Банку».

Одночасно агентство підвищило національний довгостроковий рейтинг «Альфа-Банку» в національній валюті з рівня «BBB-(ukr)» до «AA+(ukr)».

Як повідомляв УНІАН, міжнародне рейтингове агентство Fitch Ratings підтвердило довгостроковий кредитний рейтинг України в іноземній валюті на рівні "ССС" і знизило кредитний рейтинг країни в національній валюті до "ССС" з "В-".

Fitch Ratings знизило довгостроковий рейтинг дефолту емітента (РДЕ) в національній валюті державних «Укрексімбанку» і «Ощадбанку» з «В-» до «ССС» і підтвердило довгострокові рейтинги в нацвалюті 8 українських банків з іноземним капіталом на рівні «В-»: «Укрсиббанку», «ВТБ Банку», «Прокредит Банку», «Правекс-Банк», «Креді Агріколь Банку», «Промінвестбанку», «Укрсоцбанку», «Альфа-Банку», а також помістило довгостроковий рейтинг в національній валюті «Приватбанку» на рівні «B-» в список Rating Watch. У той же час агентство підтвердило довгостроковий рейтинг дефолту емітента (РДЕ) в іноземній валюті 11 банків на рівні «ССС».