НАТО виділить Україні 15 млн євро фінансової допомоги

Генеральний секретар НАТО Андерс Фог Расмуссен заявив про надання Україні фінансової допомоги з боку НАТО у розмірі майже 15 млн євро.

«Союзники допоможуть Україні, виділивши майже 15 млн євро, і на додаток до цього ми зробимо кілька оголошень про фінансову допомогу та іншу допомогу. Незалежна, суверенна Україна, яка вірна верховенству права, є ключем для євроатлантичної безпеки. Це - мета НАТО», - сказав він на прес-конференції після завершення засідання Комісії Україна-НАТО, яка відбулася в рамках саміту Північноатлантичного альянсу.

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За словами Расмуссена, Північноатлантичний альянс високо цінує внесок України в операції НАТО і сили реагування НАТО». «У цей важкий час НАТО варто з Україною. Ми розробимо широкий і всеосяжний пакет, щоб Україна змогла краще забезпечити власну безпеку. Ми сфокусуємося на кібернетичному захисті, логістиці, командному контролі та допоможемо з реабілітацією поранених. Ми надамо поради, щоб допомогти Україні проводити реформу у сфері оборони», - зазначив генсек альянсу про майбутню допомогу.