Гривня на відкритті міжбанку зміцнилася до 12,98 за долар
10:55, 05 вересня 2014Фінанси
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Українська валюта знову піднялася вище рівня 13 грн/дол.
Гривня продовжує зміцнювати позиції на міжбанківському ринку / Фото УНІАН
У п'ятницю, 5 вересня, на міжбанківському валютному ринку України торги доларом США відкрилися підвищенням котирувань до 12,7500/12,9800, повідомляє ІнтерБізнесКонсалтинг.
Котирування по євро-гривні становили 16,4935/16,7935.
Ціни на російську валюту підвищилися до 0,3452/0,3514.
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Як повідомляв УНІАН, у четвер, 4 вересня, котирування гривні щодо долара США на міжбанківському валютному ринку України на закриття торгів підвищилися до 12,85/13,10 грн/дол. проти 12,90/13,20 грн/дол. на 12:00.
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