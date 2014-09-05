У Яценюка є два сценарії економічного розвитку України

Кабінет міністрів України затвердив прогнозні показники економічного розвитку країни на 2015 -2017 роки, раніше представлені Міністерством економічного розвитку і торгівлі України. Рішення уряду закріплене у постанові №404, опублікованій на веб-порталі Кабміну.

Зокрема, згідно з документом, передбачається, що Україна розвиватиметься по одному з двох сценаріїв. Один передбачає незначне зростання ВВП вже у 2015 році – на 0,3%, другий – на 2%.

«Номінальний ВВП розрахований за першим сценарієм в обсязі 1,7 трлн грн, за другим – 1,8 трлн грн», - йдеться у постанові.

Інфляція в річному виразі, як очікується, в 2015 році становитиме від 10,9% до 13% залежно від обраного сценарію розвитку країни. Прибуток підприємств становитиме від 235,9 млрд грн до 246,9 млрд грн, а фонд оплати праці - від 506,2 млрд грн до 526,1 млрд грн. При цьому середня місячна зарплата штатного працівника, залежно від сценарію, становитиме від 3703 грн до 3846 грн. Рівень безробіття за методологією Міжнародної організації праці розрахований у діапазоні 9,8% - 10,2%.

Кабмін також передбачає два сценарії розвитку економіки країни в 2016 і в 2017 році. Зокрема, за першим сценарієм зростання ВВП у 2016 році становитиме 2,5%, у 2017 році – 3%. За другим сценарієм - 4,5% і 6,5%, відповідно. Інфляція в річному виразі за першим сценарієм становитиме у 2016 році 9%, у 2017 – 5,6%. За другим сценарієм інфляція у 2016 році становитиме 9,4%, у 2017 році – 6,4%.

Прибуток підприємств залежно від сценаріїв розвитку країни розрахований в діапазоні 274,9 млрд грн – 299,2 млрд грн в 2016 році, і 314,9 млрд грн – 360,4 млрд грн у 2017 році. При цьому фонд оплати праці становитиме від 555,6 млрд грн до 594,6 млрд грн у 2016 році, і від 600 млрд грн до 668,2 млрд грн у 2017 році.

Середньомісячна зарплата штатного працівника розрахована для 2016 року в діапазоні 4076-4376 грн, для 2017 року – в діапазоні 4417-4935 грн.

Як повідомляв УНІАН, у липні Міністерство економічного розвитку України розглядало два сценарії розвитку економіки України в 2015 році і прогнозувало незначне зростання економіки на рівні від 0,3% до 2%, а також інфляцію на рівні 8,7-9,8%.

Обидва сценарії передбачали відновлення позитивної динаміки зростання ВВП у 2015 році, різниця була лише у глибині реформ, у ситуації на газовому ринку, в торговій сфері з Росією і ЄС. Водночас, у Мінекономрозвитку зазначали, що навіть найоптимістичніші оцінки не будуть достатніми для подолання кризових явищ.

Міжнародне рейтингове агентство Fitch Ratings оприлюднило свій прогноз, за яким у 2015 і 2016 роках Україна не зможе вийти на позитивну динаміку зростання економіки, і тому показники зростання ВВП країни опиняться на нульовому рівні.

У свою чергу Міжнародний валютний фонд спрогнозував, що падіння Української економіки у разі продовження військових дій за підсумками 2014 року становитиме не менш як 7,25% і продовжить падіння у 2015 році.