НБУ продовжив банкам термін погашення кредитів

Національний банк України ухвалив рішення про продовження термінів погашення банками кредитів, наданих їм регулятором, для поліпшення стану їх ліквідності, повідомила прес-служба НБУ.

Згідно з повідомленням, відповідна норма передбачена постановою правління НБУ від 4 вересня № 551.

"Враховуючи складну економічну ситуацію в Україні та істотне обмеження доступу банків України до внутрішнього та зовнішнього фондування, Національний банк переніс терміни погашення банками основної суми заборгованості за кредитами Національного банку України для підтримки ліквідності та кредитами зі збереження ліквідності з вересня - листопада 2014 до 10 грудня 2014 року ", - наголошується в повідомленні.

Коментуючи постанову, директор генерального департаменту банківського нагляду Алла Шульга зазначила, що такий крок дозволить банкам тимчасово вивільнити кошти, що підвищить їх здатність забезпечувати своєчасність і повноту виконання зобов'язань перед клієнтами.

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Як повідомляв УНІАН, до 30 вересня завершиться стрес-тестування 35 українських банків і після обробки звітів про результати цього тестування Нацбанк визначить необхідні обсяги докапіталізації банків.

Фонд гарантування вкладів запровадив тимчасову адміністрацію в 17 банків: «Актив-Банк», «Терра Банк», «УФС», «Золоті ворота», «Єврогазбанк», «Фінростбанк», «Старокиївський банк», «АвтоКразБанк», «Західінкомбанк», «Південкомбанк», «Промекономбанк», «Інтербанк», «Форум», «Меркурій», «Брокбізнесбанк», «Реал Банк», «Даніель».