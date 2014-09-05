S&P прогнозує погіршення якості активів українських банків

Міжнародне рейтингове агентство Standard & Рoor's прогнозує погіршення якості активів українських банків і збільшення витрат на формування резервів за виданими кредитами в найближчі два роки, йдеться в повідомленні агентства.

Standard & Рoor's очікує, що в найближчі два роки банківський сектор України буде характеризуватися низькою якістю регулювання і нагляду, низькими показниками прибутку, скоригованого з урахуванням ризиків, і несприятливими умовами фондування і ліквідності. Негативний вплив на банки, за прогнозами агентства, буде надавати погіршення макроекономічної ситуації і глибока рецесія в економіці України в 2014 році, а також відплив депозитів.

Згідно з повідомленням, S&P також віднесло банківський сектор України до найбільш ризикової групи - десятої за рівнем галузевих і країнових ризиків.

«Наша оцінка економічного ризику «10» (присвоюється країнам з найбільшими ризиками за шкалою від 1 до 10) відображає дуже слабке економічне середовище та високий геополітичний ризик», - йдеться в повідомленні агентства.

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Як повідомляв УНІАН, Національний банк України з 24 липня ввів надзвичайний режим роботи банківської системи в Донецькій, Луганській областях та АР Крим, в рамках якого регулятор може прийняти рішення про призупинення або повну заборону діяльності банків або проведення окремих операцій, а також вимагати будь-яку додаткову інформацію від банків.

Одночасно в рамках надзвичайного режиму роботи НБУ дозволив банкам за окремими напрямами діяти за спрощеною процедурою, при цьому зобов'язавши банки вживати заходів для забезпечення збереження життя і здоров'я працівників. Надзвичайний режим роботи банківської системи може вводитися на окремих територіях і на певний термін.

Регулятор тимчасово, до 1 січня 2015 року, скасував штрафні санкції до банків за порушення економічних нормативів, пов'язані з окупацією Криму, військовими діями в Донецькій і Луганській областях та девальвацією гривні, при виконанні цими банками ряду обмежень в роботі.