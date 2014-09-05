Центробанк Росії визнав, що з країни піде $100 млрд

Відтік капіталу в 2014 році буде близько або менше $100 млрд. Про це заявила журналістам на XII Міжнародному банківському форумі в Сочі перший заступник голови Банку Росії Ксенія Юдаєва, повідомляє ИТАР-ТАСС.

"За нашими оцінками, буде менше ($100 млрд). Може бути, близько $100 млрд", - заявила Юдаєва. На початку весни, до ускладнення геополітичної ситуації, регулятор робив прогноз щодо відтоку $85-100 млрд.

При цьому, згідно з оновленим прогнозом Мінекономрозвитку РФ, відтік капіталу з Росії в 2014 році складе $100 млрд замість раніше прогнозованих $90 млрд.

Відтік капіталу з РФ за перше півріччя 2014 року, за попередньою оцінкою ЦБ, досяг $74,6 млрд. У першому кварталі відтік склав $48,8 млрд, у другому - $25,8 млрд.

За словами Юдаєвою, ЦБ не має наміру значно коригувати прогноз по ВВП.

Читайте такожІнвестори продовжують залишати російський ринок - за тиждень втратили $68 млн

Як раніше повідомлялося, наприкінці липня Мінекономрозвитку знизило прогноз зростання російської економіки в 2015 році з 2 до 1%. Прогноз на 2014 рік залишили без змін, він становить 0,5%.

У кінці серпня відомство підвищило прогноз інфляції на 2014 рік з 5-5,5 до 7-7,5%.

За оцінками експертів відтік капіталу з РФ може досягти $130-150 млрд.