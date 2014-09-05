Бізнес переїжджає з Донбасу переважно до Києва, Львова, Дніпропетровська та Харкова

Бойові дії на сході України змушують бізнесменів переносити свої офіси і склади у безпечніші регіони, в основному до Києва, Львова, Дніпропетровська та Харкова.

Про це УНІАН повідомила прес-службі галузевої асоціації URE Club з посиланням на дані аналітиків консалтингової компанії DTZ в Україні.

«У зв'язку зі збройним конфліктом на сході країни деякі компанії з Донбасу переносять свої офіси і склади у безпечніші регіони України. Аналітики компанії DTZ Україна відзначають, що серед активних міст, куди відбувається такий переїзд, можна виділити Київ, Львів, Дніпропетровськ і Харків», – йдеться у повідомленні.

При цьому в DTZ зазначають, що єдиного визначення, що таке «безпечніший регіон», немає, і кожен власник бізнесу вирішує для себе сам, як далеко він може перенести свої офіси або склади.

Попри це, за словами директора департаменту ринків капіталу DTZ Україна Володимира Мисака, вплив переїзду компаній на ринки вказаних регіонів наразі незначний.

«Вплив на заповнюваність БЦ і логістичних центрів у зв'язку з цими процесами наразі незначний, і істотного скорочення рівня вакантності (для офісів він на сьогодні становить 23,8%, а для логістики — 10%) ми не спостерігаємо», – цитує Мисака прес-служба.

«Вплив переїзду деяких компаній на орендні ставки також незначний, і даний процес поки що не може змінити загальний тренд — тиск на ставки оренди через велику вакантність, а також дуже низький рівень реалізації площ на ринку (бізнес не розширюється)», — додав Мисак.

Більше того, згідно з дослідженням, збільшення пропозиції офісних приміщень у Києві на фоні дуже низької ділової активності в Україні призвело до подальшого зростання вакантності і зниження орендних ставок на ринку офісної нерухомості в українській столиці у січні-червні 2014 року.

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Як повідомляв УНІАН, після анексії Росією українського Криму, якій передувала військова окупація півострова і нелегітимний референдум про вихід Криму з України, Росія не полишила спроб дестабілізувати ситуацію в Україні.

З квітня на території Луганської і Донецької областей орудують озброєні бойовики, що фінансуються Росією. Вони захоплюють людей у заручники, вбивають їх, а також знищують інфраструктуру міст Донбасу. Також не поодинокі випадки, коли у підприємців відбирають бізнес, автопарк, техніку, фінансові кошти або змушують працювати на бойовиків. З 15 квітня у регіоні розпочалася антитерористична операція. Протягом липня і серпня українські силовики звільнили від терористів ряд міст у Донецькій і Луганській областях. Проте постійний артилерійський обстріл українських військових з російської території, поставки терористам важкого озброєння з РФ і фактично пряме військове вторгнення «північного сусіда» наприкінці серпня не дозволили українській армії завершити визволення Донбасу від бойовиків у найкоротші терміни. На сьогодні бойові дії на сході України продовжуються.

Довідка УНІАН. Ukrainian Real Еstate Club (URE Club) — професійна галузева організація на ринку нерухомості України, що сприяє його розвитку і вдосконаленню. Учасниками URE Club є перші особи девелоперських, будівельних і інвестиційних компаній, а також інших компаній, що складають інфраструктуру ринку: юридичних, консалтингових, проектних організацій, архітектурних бюро, генпідрядних організацій, компаній, керуючих нерухомістю, банківських структур.

DTZ – консалтингова компанія у сфері нерухомості, входить до холдингу UGL. У 208 представництвах компанії DTZ, що розташовані в 52 країнах світу, працюють 47 тис. співробітників.