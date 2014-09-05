Рада може розширити держпідтримку малого і середнього бізнесу

Верховна Рада може розширити державну підтримку малого і середнього бізнесу, встановивши мінімальну норму фінансування з державного та місцевого бюджетів.

Текст відповідного законопроекту «Про внесення змін до Закону України «Про розвиток та державну підтримку малого і середнього підприємництва в Україні», автором якого є народний депутат Олег Лукашук (ВО "Батьківщина"), опублікований на сайті Ради.

Законопроектом пропонується встановити щорічний загальний обсяг фінансової державної підтримки суб'єктам малого і середнього підприємництва та об'єктів інфраструктури на рівні не менше 0,1% від загального обсягу витрат загального фонду державного та місцевих бюджетів.

Відповідно до законопроекту, зможуть отримувати фінансування підприємці, які не мають заборгованості перед бюджетом, пенсійним фондом і фондами обов'язкового соціального страхування крім випадків, коли така заборгованість викликана форс-мажорними обставинами.

Також державну підтримку пропонується поширити на зони експортної переробки і виробництва.

Порядок використання коштів підтримки буде визначатися Кабінетом міністрів.

При цьому законопроект не передбачає додаткових витрат з бюджету, оскільки зазначена підтримка здійснюватиметься за рахунок перерозподілу бюджету.

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Як повідомляв УНІАН, експерти заявляли, що Кабінет міністрів Миколи Азарова у державному бюджеті України на 2014 рік не враховував інтереси малого і середнього бізнесу, запланувавши мікрокредитування підприємств на рівні 11,2 млн грн, що майже в 20 разів менше, ніж було передбачено урядовою програмою стимулювання розвитку економіки на 2013-2014 роки.

Новий Кабінет міністрів неодноразово акцентував увагу на тому, що головним потенціалом розвитку вітчизняної економіки є зростання малого та середнього бізнесу, якого зараз фактично немає. У свою чергу Міністерство економічного розвитку і торгівлі України раніше заявляло про намір розширити доступ малого та середнього бізнесу до дешевих фінансових ресурсів. Для цього пропонується використовувати систему комерційних і державних банків, а також здешевити кредити шляхом відкриття спеціальної кредитної лінії, при цьому особливу роль відводять Європейському інвестиційному банку.

Також у квітні понад 100 бізнес-асоціацій з усієї України виступили за створення єдиної організації, яка б об'єднала представників малого та середнього бізнесу для вирішення проблем та відстоювання інтересів підприємців.