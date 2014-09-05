Гривня на середину торгів на міжбанку впала до 13,30 за долар

У п'ятницю, 5 вересня, котирування гривні щодо долара США на міжбанківському валютному ринку України до середини торгів знизилися до 12,9940/13,3000 проти 12,75/12,98 на відкритті торгів.

Як повідомили УНІАН скарбники комерційних банків, котирування гривні щодо євро на середину торгів знизилися до 16,8500/17,2288 проти 16,4935/16,7935 на відкритті торгів.

Читайте такожНБУ домовився з банкірами тримати курс гривні на рівні 12,4-12,9 за долар

Щодо російського рубля котирування гривні на 12:00 знизилися до 0,3515/0,3601 проти 0,3452/0,3514 на відкритті торгів.