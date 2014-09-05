Першим заступником Гонтаревої став Писарук

Рада Національного банку України під час засідання 4 вересня погодила призначення Олександра Писарука на посаду першого заступника глави НБУ.

Про це повідомляється на сторінці регулятора в мережі Facebook.

Згідно з повідомленням, рада також обрала заступником голови Ради НБУ Юрія Полунєєва. При цьому рада ухвалила рішення про перенесення розгляду основних засад грошово-кредитної політики на 2015 рік на наступне засідання, яке має відбутися орієнтовно в першій половині вересня.

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Як повідомляв УНІАН, Верховна Рада 1 квітня ухвалила постанову про призначення членів ради Нацбанку, до складу якого увійшли Олександр Біланенко, Станіслав Буковинський, Ольга Кандибка, Трохим Ковальчук, Віталій Ломакович та Ігор Лютий.

26 березня парламент виключив зі складу ради Михайла Гончарова, Василя Горбаля, Сергія Клюєва, Бориса Колеснікова, Петра Порошенка та Ігоря Прасолова у зв'язку з завершенням строку їх повноважень.

Востаннє рада Нацбанку проводила засідання в травні поточного року.

29 липня виконуючим обов'язки першого заступника голови Національного банку України призначений Олександр Писарук замість звільненого 7 липня у зв'язку з виходом на пенсію Володимира Кротюка.

Писарук до 9 липня обіймав посаду голови наглядової ради «ІНГ Банк Україна» і залишив посаду за власним бажанням.