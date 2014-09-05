Банкіри підтримують жорстку політику Нацбанку в період кризи

Грошово-кредитна політика Національного банку України не може бути м'якою в умовах кризи, вважає голова ради Незалежної асоціації банків України (НАБУ) Роман Шпек.

«На жаль, ми ще не вибудували ідеального ринку, тому адміністративне регулювання має право на життя», - йдеться в коментарі Шпека, переданому УНІАН прес-службою асоціації.

Шпек зазначив, що останні дії Нацбанку в напрямку курсової стабілізації зробили ринок більш жорстким.

«Не можна ставити знак рівності між жорсткою політикою і поганою політикою», - сказав Шпек.

Банкір зазначив, що переважній більшості комерційних банків невигідно значне ослаблення гривні і банківське співтовариство веде виважений діалог з регулятором.

"Банки будуть страждати від цього. Зокрема, стає все складніше виконувати зобов'язання валютним позичальникам. І тут йдеться не тільки про фізичних, а й про юридичних осіб. А істотне збільшення кількості неплатежів за кредитами дуже сильно псує фінанси будь-якого банківської установи", - помітив він.

Голова правління «Укргазбанку» Сергій Мамедов на своїй сторінці в мережі Facebook зазначив: незважаючи на те, що запроваджувані регулятором обмеження будуть створювати певні незручності як самим банкам, так і їх клієнтам, вони є необхідними.

«На мій погляд, це якраз той випадок, коли мета виправдовує засоби. Прошу клієнтів з розумінням ставитися до тимчасових труднощів. А банкірів закликаю об'єднати зусилля для спільного вирішення проблеми і уникати спекуляцій на валютному ринку. Адже стабільність ситуації залежить від поведінки кожного банку», - написав банкір.

Читайте такожНБУ домовився з банкірами тримати курс гривні на рівні 12,4-12,9 за долар

Як повідомляв УНІАН, 27 серпня курс гривні на міжбанківському валютному ринку щодо долара подолав свій історичний мінімум і впав до 14,4000/14,8000 грн/дол.

Нацбанк для стабілізації ситуації на валютному ринку вжив низку жорстких заходів, зокрема підвищив норму обов'язкового продажу валютної виручки до 100% і продовжив вимогу щодо обмеження строків розрахунків за зовнішньоекономічними контрактами до 90 днів, а також закріпив за собою право вимагати від банків призупинення проведення операцій клієнтів, що мають підвищений ризик їх використання з протиправною метою.

Крім того, регулятор скасував штрафні санкції до банків за порушення економічних нормативів до 1 січня 2015 року та зобов'язав банки видавати валютні кредити юрособам і підприємцям виключно для оплати зовнішньоекономічних контрактів, а також продовжив обмеження на депозитному ринку і за операціями клієнтів з валютою, які діяли до 1 вересня, ще на три місяці.

Заходи НБУ привели до зміцнення Національної валюти до рівня 12,4-12,9 грн/дол., регулятор заявив про намір утримувати курс на сформованому рівні упродовж найближчих тижнів.