Нацбанк знизив офіційний курс гривні на 30 копійок

На міжбанку сьогодні гривня також втратила позиції.

Згідно з інформацією офіційного сайту Національного банку України, 5 вересня з 14:00 Нацбанк встановив наступний офіційний курс гривні до світових валют. 100 доларів США - 1282.2200 гривні (із 14.00 4 вересня - 1252.8758). 100 євро - 1668.8093 грн (із 14.00 4 вересня - 1647.6570). Читайте такожГривня на середину торгів на міжбанку впала до 13,30 за долар 10 російських рублів - 3.4839 грн (із 14.00 4 вересня - 3.3573).

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