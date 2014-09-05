Податківці не дали Курченку продати активи на 5 млрд гривень

Державна фіскальна служба (ДФС) зірвала спробу скандально відомого бізнесмена Сергія Курченка, що перебуває в Росії, продати свої активи на суму 5 млрд грн.

Як повідомила прес-служба фінансових розслідувань ДФС, під час обшуку в офісі столичного банку, який проводився в рамках кримінального провадження, працівники департаменту фінансових розслідувань Фіскальної служби виявили і вилучили документи компанії - зберігача цінних паперів. Ця компанія надавала послуги підприємствам, підконтрольним бізнесменові Курченко.

На рахунках компанії-зберігача в електронному вигляді зберігалися цінні папери, що належали олігарху, зокрема, акції нафтопереробного заводу, футбольного клубу, стадіону, декількох банків і страхової компанії.

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"Цінні папери загальною номінальною вартістю 5,4 млрд грн, були придбані за кошти, отримані незаконним шляхом", - йдеться в повідомленні.

У відомстві повідомили, що Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР) за вказівкою ГФС заборонила проводити будь-які операції з цінними паперами, що належать Курченко.

«Акції будуть "заморожені", оскільки їх придбання - це фактична легалізація коштів, отриманих незаконним шляхом. Таким чином, були попереджені втрати державного бюджету на суму вартості цінних паперів», - повідомила Фіскальна служба.

Згідно з повідомленням, слідство триває.

Як повідомляв УНІАН, у травні міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив, що компанії, які входять у холдинг Сергія Курченко ВЕТЕК, за останні два роки ввезли за фіктивними документами на територію України понад 5 млн тонн нафтопродуктів на суму 36 млрд грн. За документами, дані нафтопродукти не повинні були реалізовуватися на території України, а повинні були поставлятися в треті країни, що дозволяло компаніям Курченко ухилятися від сплати податків. За оцінками МВС, злочинний дохід Курченко від зазначеної діяльності склав близько 7 млрд грн.

Зараз Курченко оголошений в міжнародний розшук, і правоохоронні органи вживають заходів щодо його затримання.