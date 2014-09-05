Кабмін призначив Максюту в.о. міністра економрозвитку

15:29, 05 вересня 2014
Фінанси
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Кабмін оприлюднив постанову про призначення в.о. міністра економрозвитку.

Фото УНИАН

Кабінет міністрів України оприлюднив постанову про призначення першого заступника міністра економічного розвитку і торгівлі України Анатолія Максюти тимчасо виконуючим обов'язки міністра.

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Згідно з документом, оприлюдненим на веб-порталі Кабміну, Максюта буде виконувати обов'язки міністра до призначення на цю посаду нового чиновника в установленому законом порядку.

Як повідомляв УНІАН, Верховна Рада підтримала рішення прозвільнення Павла Шеремети з посади міністра економічного розвитку і торгівлі.

«За» проголосували 252 народних депутати з 314 зареєстрованих у сесійній залі. Як зазначив голова Верховної Ради Олександр Турчинов, низка депутатів просили запросити Шеремету до сесійної зали для виступу, щоб почути про підстави, на яких він подав заяву про відставку. 

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