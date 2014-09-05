Міжбанк закрився доларом по 13,30 грн

У п'ятницю, 5 вересня, котирування гривні щодо долара США на міжбанківському валютному ринку України на закриття торгів встановилися на рівні 13,0000/13,3000 проти 12,9940/13,3000 на 12:00.

Як повідомили УНІАН скарбники комерційних банків, котирування гривні щодо євро на закриття торгів встановилися на рівні 16,8467/17,2354 проти 16,8500/17,2288 на 12:00.

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Щодо російського рубля котирування гривні на закриття торгів знизилися до 0,3539/0,3623 проти 0,3515/0,3601 на 12:00.