Щороку комбінати Фірташа віддавали державі лише 10% прибутку

Кабінет міністрів України повернув у держвласність Іршанський гірничо-збагачувальний комбінат і Вільногірський гірничо-металургійний комбінати, раніше орендовані компанією «Кримський титан» бізнесмена Дмитра Фірташа, які при прибутку щонайменше в 1 млрд грн приносили державі доходів лише на 100 млн грн. Про це заявив прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк.

«Держава повернула собі контроль над комбінатами, які раніше були в так званій оренді у колишньої влади. При прибутку в 1 млрд грн в рік мінімум, держава отримала аж 100 млн грн. Тому ми повернули ці комбінати в державну власність», - сказав глава уряду.

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При цьому він зазначив, що далі уряд ухвалить рішення щодо того, як бути далі з цими комбінатами. «Далі уряд ухвалить рішення або приватизувати об'єднану гірничо-хімічну компанію, або корпоратизувати її, чи залишити ці комбінати виключно у 100% державній власності», - сказав Яценюк.

Раніше Кабінет міністрів України зобов'язав Міністерство економічного розвитку і торгівлі України закріпити право господарювання на майнових комплексів Іршанського гірничо-збагачувального комбінату і Вільногірського гірничо-металургійного комбінату за державним підприємством «Об'єднана гірничо-хімічна компанія». Процедура передачі майнових комплексів двох підприємств передбачає, що спочатку вони повинні бути передані Фондом державного майна у відання Мінекономрозвитку - на підставі припинення договору їх оренди приватним акціонерним товариством «Кримський титан».

Потім, Мінекономрозвитку має передати ці підприємства в держкомпанію і одночасно запропонувати найбільш ефективні механізми використання виробничих потужностей, включаючи організаційно-правову форму такого використання. Крім того, Мінекономрозвитку доручено подати пропозиції про обсяги і джерела інвестицій у підприємства титанової галузі.

«Державній службі геології та Державній службі гірничого нагляду та промислової безпеки необхідно забезпечити видачу держпідприємству «Об'єднана гірничо-хімічна компанія» відповідних ліцензій та документів дозвільного характеру, одночасно анулювавши такі ліцензії, наявні у приватного підприємства «Кримський титан» або його дочірніх підприємств у зв'язку з використанням Іршанського і Вільногірського родовищ», - йдеться в постанові уряду.

Також Житомирській і Дніпропетровській облдержадміністраціям запропоновано розірвати договори оренди з «Кримським титаном» і укласти такі договори в тижневий термін з державним підприємством «Об'єднана гірничо-хімічна компанія», а Мінагрополітики, Держагентству земельних ресурсів та Держагентству лісових ресурсів наказано передати держпідприємству документацію на користування новими земельними ділянками для розширення кар'єрів і видобування корисних копалин.

Як повідомляв УНІАН, у 2008-2009 роках держава вже намагалася повернути під свій контроль Вільногірський ГМК і Іршанський ГЗК, однак програла боротьбу. З приходом до влади Віктора Януковича, Дмитро Фірташ зміг без проблем продовжити оренду комбінатів. Однак на початку червня 2014 року ФДМУ за дорученням Кабміну повідомив компанію «Кримський титан» про намір розірвати договори оренди цілісних майнових комплексів Іршанського гірничо-збагачувального комбінату і Вільногірського гірничо-металургійного комбінату. У середині серпня структури Фірташа, маючи намір призупинити процес повернення підприємств державі, намагалися незаконно продовжити оренду. За інформацією екс-міністра промполітики Валерія Мазура, адміністрація підприємств змушувала робітників під страхом звільнення ставити свої підписи під зверненнями до органів влади.

На думку політолога Тараса Березовця, контроль структур Фірташа над підприємствами хімічної, титанової та енергетичної промисловості України несе ризики для вітчизняної економіки, оскільки реально всі ці активи управляються Росією, яка веде з Україною відкриту війну.

Довідка УНІАН. Іршанський ГЗК (Житомирська обл.) здійснює видобування ільменітових руд загальною потужністю близько 400 тис. тонн в рік. Вільногірський ГМК (Дніпропетровська обл.) щорічно виробляє до 200 тис. тонн ільменіту, який використовується для подальшого виробництва титанової продукції.

Структури Дмитра Фірташа контролюють більше 70% українських облгазів, а також більше половини вітчизняних хімічних підприємств. Зараз Фірташ знаходиться під домашнім арештом у Відні.