Золотовалютні резерви НБУ за місяць скоротилися на $239 млн

Золотовалютні резерви Національного банку України на 1 вересня 2014 року становили 15,831 млрд дол., що на 1,48%, або на 239 млн дол., менше показника на 1 серпня в 16,070 млрд дол., повідомляється на сайті Національного банку України.

За даними НБУ, з початку поточного року резерви скоротилися на 22,46%, або на 4,585 млрд дол.

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На 1 вересня резерви в іноземній валюті становили 14,163 млрд дол., резервна позиція в МВФ - 0,03 млн дол., спеціальні права запозичення - 1,68 млн дол., золото - 1,667 млрд дол.

Як повідомляв УНІАН, золотовалютні резерви Національного банку України на 1 серпня 2014 року становили 16,069 млрд дол., що на 5,9%, або на 1,013 млрд дол., менше показника на 1 липня в 17,083 млрд дол.

У 2013 році резерви НБУ знизилися на 16,83%, або на 4,130 млрд дол., - до 20,416 млрд дол.

У лютому НБУ перейшов до гнучкого курсоутворення на валютному ринку і прийняв рішення не втручатися у валютний ринок у формі інтервенцій.

Одночасно регулятор підтримує ліквідність банківської системи і зробив жорсткішими заходи до валютних спекулянтів.