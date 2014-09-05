Інфляція в Україні прискорилася до 0,8%

Інфляція в Україні в серпні порівняно з липнем 2014 року прискорилася до 0,8% із 0,4%, зафіксованих у липні порівняно з червнем, повідомляється на сайті Державної служби статистики.

За інформацією Держстату, дані наводяться без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим та міста Севастополя.

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Згідно з повідомленням, у річному вираженні (проти серпня 2013 року) інфляція прискорилася до 14,2% із 12,6%, зафіксованих місяцем раніше.

З початку 2014 року, проти грудня 2013 року, інфляція в серпні прискорилася до 12,9% із 12,0%, зафіксованих місяцем раніше.

За інформацією Держстату, в серпні проти липня найбільше подорожчали яйця – на 13,6% (проти серпня 2013 року – на 20,6%), залізничний транспорт – на 8,6% (17,5%) водопостачання – на 7,4% (42,3%), каналізація – на 7,1% (60,5%), транспортні засоби – на 5% (40,4%), пальне та мастила – на 4,8% (49,3%), безалкогольні напої – на 2,2% (16,2%), соняшникова олія – на 2,4% (3,8%).

Найбільше зниження цін зафіксовано на овочі – на 20,8% (до серпня 2013 – зниження на 18,6%), фрукти – на 3,4% (зростання на 41,7%).

Як повідомляв УНІАН, інфляція в Україні в липні порівняно з червнем 2014 року псповільнилася до 0,4% із 1%, зафіксованого в червні порівняно з травнем.

У 2013 році споживчі ціни в Україні зросли на 0,5%.

Уряд прогнозує інфляцію за підсумками 2014 року на рівні 12-14%.

Міжнародний валютний фонд прогнозує прискорення інфляції цього року до 16%.