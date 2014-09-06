Нові санкції ЄС можуть торкнутися "Газпромбанку" і "Газпром нафти"
03:17, 06 вересня 2014Фінанси
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Нові антиросійські санкції ЄС можуть торкнутися "Газпромбанку" і "Газпром нафти".
Нові санкції ЄС можуть торкнутися "Газпромбанк" і "Газпром нафта" / ІТАР-ТАРС
Про це повідомило агентство Reuters з посиланням на дипломатичне джерело.
За його словами, компаніям можуть обмежити доступ до європейських позик, передає ИТАР-ТАСС.
За даними дипджерела, "Газпромбанк" і "Газпром нафта" можуть потрапити під санкції ЄС.
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Джерело у зовнішньополітичній службі ЄС повідомляє, що Євросоюз прийняв рішення розширити список фігурантів чорного списку для Росії і України, яких у ЄС вважають відповідальними за ескалацію насильства на сході України. Також повідомляється, що нові санкції Євросоюзу проти Росії можуть вступити в силу з 9 вересня.
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