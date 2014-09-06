Луганщина оцінила збиток від бойових дій у 3 млрд гривень

Про це повідомляє Департамент економічного розвитку і торгівлі Луганської облдержадміністрації.

«Серйозні пошкодження отримали 123 об'єкти житлового будівництва, 3311 - електропостачання, 21 заклад охорони здоров'я, 65 загальноосвітніх навчальних закладів, а також об'єктів фізичної культури і спорту, 74 об'єкти дорожньо-транспортної інфраструктури та 65 промислових», - зазначили в ОДА.

За інформацією департаменту, загальна сума збитку становить понад 3,1 млрд грн.

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Першочергового відновлення потребують 40 об'єктів, в числі яких 22 житлових будинки, 9 медичних закладів, 5 навчальних закладів, 4 об'єкти транспортної інфраструктури.

Для їх відновлення потрібно 119,8 млн грн, близько 20 з яких доведеться витратити на проектування та обстеження несучої здатності будівель.

За даними ОДА, вже визначено джерело фінансування - ним стане резервний фонд.

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