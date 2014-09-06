У Харкові пройшов VI Міжнародний економічний форум

Харківщина має всі можливості для того, аби стати колискою нового українського економічного дива. Ті приклади унікальних інвестиційних та інноваційних рішень, які були тут реалізовані бізнесменом Олександром Ярославським під час підготовки до Євро-2012, доводять високий потенціал регіону.

Таку думку 5 вересня висловила директор готелю Kharkiv Palace 5* Ольга Соколенко під час урочистого закриття VI Міжнародного економічного форуму "Інновації. Інвестиції. Харківські ініціативи!», повідомляють eizvestia.com.

"Наш готель - символ інвестиційних успіхів Харківщини. Олександр Ярославський вклав у його створення більше 120 млн доларів, беручи участь в якості приватного інвестора у підготовці міста до Євро-2012. Без цього Харків залишився б без турніру, оскільки в регіоні не було готелю належного рівня для того, щоб розмістити штаб-квартиру УЄФА і цільові групи учасників чемпіонату. Цей приклад із власної історії дає нам право вважати, що в Харкові, незважаючи на нинішній непростий час, є колосальний потенціал інвестиційної привабливості", - заявила Ольга Соколенко.

За її словами, підтверджують цю тезу і бізнесмени, які, приїжджаючи в місто, зупиняються в готелі Ярославського. "Будучи в деякому сенсі серцем ділової активності регіону, KharkivPalace 5* спостерігає за процесами, які доводять: Слобожанщина має всі можливості для того, щоб стати колискою нового українського економічного дива", - зазначила директор готелю.

Вона впевнена в тому, що інвестиційний форум, який завершився в першій столиці, може стати каталізатором цих процесів. Присутні на ньому представники вітчизняного і світового бізнес-співтовариства, державні та громадські діячі змогли виробити цілий ряд сценаріїв і шляхів розвитку, реалізовуючи які країна зможе зробити якісний економічний ривок.

Як повідомлялося раніше, VI Міжнародний економічний форум "Інновації. Інвестиції. Харківські ініціативи!" - один із головних комунікаційних майданчиків для представників вітчизняного та міжнародного бізнесу, інвестиційних і фінансових компаній, дипломатичних місій, керівників державних структур. Захід пройшов 5 вересня в п'ятизірковому готелі Kharkiv Palace, побудованому на кошти Олександра Ярославського в рамках підготовки міста до Євро-2012.

У поточному році організаторам форуму традиційно вдалося зібрати представницький і авторитетний пул експертів: керівників вітчизняних підрозділів таких компаній, як IBM, Microsoft, Nestle, Philip Morris, PwC, Shell; представників USAID, Американської торгової палати, ЄББР в Україні, спільних проектів ЄС і ООН, Канадського агентства міжнародного розвитку, TheBleyzerFoundation (включаючи президента фонду - Майкла Блейзера); а також надзвичайних і повноважних послів таких країн, як Азербайджан, Білорусь, В'єтнам, Латвія, Польща, Словенія, Туреччина.