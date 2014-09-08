Фунт стерлінгів обвалився напередодні референдуму про незалежність Шотландії

Курс фунта стерлінгів знизився до мінімуму майже за 10 місяців, так як менше ніж за два тижні до референдуму про незалежність Шотландії опитування показало, що 51 відсоток населення проголосували б "за", передає Reuters.

Читайте такожДжоан Роулінг пожертвувала мільйон на кампанію проти незалежності ШотландіїКурс фунта впав на 0,77 відсотка до $1,6207, раніше подешевшав до $1,6165 - рівня, небаченого з кінця листопада минулого року. Проти євро фунт знизився до мінімуму майже трьох тижнів 80,17 пенси за євро, а проти ієни впав до тримісячного мінімуму 169,68 ієни.

Євро подешевшав на 0,08 відсотка до $1,2940, впавши минулого тижня до 14-місячного мінімуму $1,2920, а курс долара до ієни знизився на 0,02 відсотка до 105,06 ієни.

Читайте такожВелика Британія не дозволить незалежній Шотландії використовувати фунт стерлінгівЗростання зайнятості в США в серпні сповільнилося до мінімуму восьми місяців, і ще більше число американців припинило пошуки роботи.

Австралійський долар подешевшав на 0,13 відсотка до $0,9367, слабо відреагувавши на зовнішньоторговельні показники Китаю - найбільшого експортного ринку австралійської сировини. Китай у серпні підвищив експорт на 9,4 відсотка при прогнозі зростання на 8 відсотків, а імпорт знизився на 2,4 відсотка.