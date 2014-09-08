Гривня на відкритті міжбанку зміцнилася до 12,95 за долар

У понеділок, 8 вересня, на міжбанківському валютному ринку України торги доларом США відкрилися котируваннями 12,7000/12,9500, повідомляє ІнтерБізнесКонсалтинг.

Котирування по євро-гривні пішли вниз до 16,4310/16,7575.

Ціни на російську валюту знизилися до 0,3424/0,3491.

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Як повідомляв УНІАН, у п'ятницю, 5 вересня, котирування гривні щодо долара США на міжбанківському валютному ринку України на закриття торгів встановилися на рівні 13,0000/13,3000 проти 12,9940/13,3000 на 12:00.

Нацбанк у п'ятницю на ринок не виходив.