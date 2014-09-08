Мінфін позбавив чотири банки права виплачувати зарплату бюджетникам

Міністерство фінансів України виключило з переліку уповноважених банків для виплати зарплат працівникам державних бюджетних установ чотири фінустанови, повідомляється на сайті міністерства.

Згідно з повідомленням, відповідне рішення про припинення виконання функцій уповноваженого банку «Золоті ворота», «Актив-Банку», «Терра Банку», банку «Морський» прийнято 4 вересня на засіданні конкурсної комісії.

На сьогодні переможцями конкурсу з визначення уповноважених банків, через які може здійснюватися виплата заробітної плати працівникам бюджетних установ, є 72 комерційних банки.

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Як повідомляв УНІАН, у грудні 2013 року Мінфін оприлюднив проект наказу, який змінює порядок конкурсного відбору банків для виплати зарплати працівникам бюджетних установ. Відповідно до нового порядку, до участі в конкурсі допускаються банки, що належать державі не менш ніж на 75%, статутний капітал яких становить не менше 10 млрд грн. На думку банкірів, такі зміни обмежують конкуренцію на банківському ринку і є спробою ввести дискримінаційні умови для 99% банків України.

У березні Міністерство фінансів України за результатами конкурсу з визначення уповноважених банків для виплати зарплат працівникам державних бюджетних установ обрало 80 банків, що діють на території України.