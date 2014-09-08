Рубль падає в очікуванні нових санкцій

Валютні торги на Московській біржі в понеділок почалися зі зниження курсу рубля, повідомляє Прайм.

Долар дорожчає на 18 копійок - до 37,10 рубля за долар, євро зростає на 17 копійок - до 48 рублів.

Бівалютний кошик додає 17 копійок і коштує 42 рубля.

Сьогодні ЄС прийме рішення щодо нового пакету санкцій проти Росії. Як повідомляє The Wall Street Journal, в "чорний список" компаній, яким буде заборонено отримувати боргове фінансування в Євросоюзі, можуть попасти "Роснефть", "Газпром нафта" і "Транснефть", а також ряд непублічних оборонних підприємств.

"Якщо лідери ЄС сьогодні підтвердять, що перемир'я дотримується, то санкції відкладуть. Це повинно позитивно відбитися на рублі і знизити валютні курси на 20-30 копійок. Якщо все-таки санкції будуть введені, послідує різке зростання євро і долара на 50 копійок", - прогнозує аналітик "Альпарі" Антонов Владислав.

Крім того, ринок не до кінця вірить, що військові дії остаточно припинилися на території України.

На рубль тисне також ситуація на нафтовому ринку. Через зростання долара після пом'якшення політики ЄЦБ нафта цього тижня може піти нижче 100 доларів за барель, попереджає головний аналітик ТОВ "Управління Заощадженнями" Олександр Потавін.