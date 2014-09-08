Китай і Аргентина обмежують використання долара у взаємній торгівлі

Китай і Аргентина приступили до практичного впровадження заходів, які дозволять суттєво зменшити частку доларових розрахунків у взаємній торгівлі і перевести товарообіг на юань, передає ПРАЙМ.

Читайте такожУкраїна може повністю відмовитися від споживчих товарів з Росії - міністраЗа даними аргентинського видання La Nacion, ЦБ Аргентини і Народний банк Китаю запускають валютні свопи - угоди, які дозволять налагодити прямий обмін національними валютами на рівні центробанків, минаючи конвертацію в долар на світовому ринку.

Цей крок дозволить аргентинським імпортерам китайських товарів розплачуватися за них в юанях, отримуючи китайську валюту через центробанк у разі необхідності.

Читайте такожУряд Аргентини оголосив дефолтПерший транш в юанях в рамках валютного свопу надійде в Аргентину до кінця року. Його обсяг буде эквивалентентін мільярду доларів.

Загальний обсяг валютних свопів, про яких влада Китаю та Аргентини домовилися у липні, складе в еквіваленті 11 мільярдів доларів.