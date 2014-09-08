Україна отримала $500 млн кредиту від Світового банку

Україна 8 вересня одержала 500 млн. дол. кредиту від Світового банку на підтримку реформ у фінансовому секторі, повідомила прес-служба Міністерства фінансів України.

«Сьогодні Мінфін України одержав кошти першої позики на політику розвитку у фінансовому секторі в сумі 500 млн. дол. США в рамках угоди між Україною і Міжнародним банком реконструкції і розвитку, підписаної 8 серпня 2014», - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що позика є частиною загальної допомоги з подолання кризи в Україні, про яку група Світового банку оголосила в березні поточного року і обсяг якої до кінця 2014 року становитиме 3,5 млрд дол.

За даними міністерства, позика залучена на 16 років із 7-річним пільговим періодом за змінною процентною ставкою (на дату підписання - 0,63%), одноразова комісія - 0,25%.

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У Мінфіні зазначили, що позику буде спрямовано на підтримку реформування банківського сектору і впровадження комплексної програми антикризового управління у фінансовому секторі України, зокрема, на посилення операційного, фінансового і регуляторного потенціалу Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, поліпшення платоспроможності банківської системи, зміцнення правової й інституційної бази для підвищення стійкості й ефективності банківської системи в довгостроковій перспективі.

Як повідомляв УНІАН, Світовий банк розгляне можливість збільшення обсягу фіндопомоги українському банківському сектору на 500 млн. дол. - до 1 млрд дол.

Світовий банк є основним партнером України у сфері розвитку. З моменту приєднання України до Світового банку в 1992 році загальний обсяг зобов'язань банку в країні досяг більш як 9 млрд дол. США в рамках 45 проектів і програм.

4 вересня Україна одержала другий транш кредиту від Міжнародного валютного фонду в обсягу 1,39 млрд дол. у рамках виконання дворічної кредитної програми stand-by.