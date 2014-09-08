Ціна ліцензії на 3G-зв'язок в Україні стартує з 2 млрд гривень

Кабінет міністрів України ухвалив дозволити видачу трьох ліцензій на зв'язок стандарту 3G (UMTS), повідомила на своїй сторінці в соцмережі Facebook експерт з питань телекомунікацій Олена Мінич, яка була присутня на засіданні Кабміну 5 вересня.

«Ухвалено рішення виставити на тендер три ліцензії на 3G в діапазоні 2100 Мгц (замість однієї) для чесної та конкурентної ситуації на ринку і для забезпечення всіх наших абонентів рівними умовами у використанні 3G мобільним інтернетом і для максимізації грошових надходжень до бюджету», - написала Мінич.

За її словами, пропонована стартова ціна однієї ліцензії становитиме 2 млрд грн. При цьому оператори повинні будуть також взяти на себе витрати з проведення конверсії радіочастотного ресурсу, вартість якої оцінюється в 1,6 млрд грн.

Мінич також зазначила, що уряд вирішив провести конверсію всього діапазону частот у 90 Мгц для всіх трьох ліцензій відповідно до розробленого плану конверсії Міністерства оборони.

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Як повідомляв УНІАН, 23 липня президент України Петро Порошенко доручив Кабінету міністрів за участю інших органів виконавчої влади до 15 серпня вжити ряд заходів з конверсії радіочастотного ресурсу для впровадження в Україні технології третього покоління UMTS (3G). Разом з тим, Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації (НКРСІ), має до 30 жовтня провести конкурс на отримання операторами ліцензій для надання послуг зв'язку в стандарті 3G. Для того, щоб укластися у зазначені тимчасові рамки, НКРСІ повинна була оголосити про конкурс за 60 днів до його проведення, тобто кінцевий термін закінчився ще на початку вересня.

На початку вересня в Кабміні відбулася нарада, на якій розглядалося рішення внести зміни до проекту постанови №993, розроблений Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації (НКРСІ).

Згідно з даними змінами, уряд пропонував видати цього року лише одну ліцензію на радіочастотний ресурс із загальною шириною смуги 30 Мгц вартістю 2 млрд грн. При цьому конверсію діапазону в 60 Мгц, що залишився, на якому раніше також планувалося запровадити 3G-зв’язок, провести за бюджетні кошти протягом наступних трьох років. Таким чином, пропонувалося повернутися до видачі решти ліцензій для двох операторів у 2018 році.

Учасники ринку телекомунікацій виступили категорично проти видачі лише однієї ліцензії, оскільки це, на їх думку, негативно вплине на розповсюдження 3G-зв’зку в Україні і приплив інвестицій у галузь і країну. При цьому ціна на послуги з причини завищеної вартості ліцензії та монопольного становища переможця конкурсу може бути вищою, ніж вона могла бути в «конкурентній обстановці».