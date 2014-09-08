Росія намагатиметься закрити Крим від заборонених Путіним продуктів

Федеральна служба з ветеринарного і фітосанітарного нагляду Росії (Россільгоспнагляд) посилить роботу свого управління в Криму співробітниками з інших регіонів РФ для того, щоб не допустити ввезення на півострів сільгосппродукції з країн, щодо яких Кремль запровадив санкції.

Читайте такожРосіяни скаржаться на значне подорожчання продуктів харчування

«Основним завданням спільної роботи співробітників Управління Россільгоспнагляду в Республіці Крим і м. Севастополь з інспекторами з інших регіонів Російської Федерації є гарантоване забезпечення виконання постанови уряду Росії про заборону ввезення на територію Росії ряду сільськогосподарської продукції з країн Європейського Союзу, Канади, Норвегії і США», - сказано в повідомленні Россільгоспнагляду.

При цьому, особливу увагу співробітники відомства будуть приділяти питанню недопущення транзиту сільгосптоварів з України на територію материкової Росії.

Як повідомляв УНІАН, на початку серпня уряд Росії, виконуючи указ президента Володимира Путіна, ввів ембарго на постачання сільгосппродукції з країн, які ввели санкції щодо РФ через розв'язування останньої війни в Україні. Наприкінці серпня список сільгосптоварів, заборонених до постачання в РФ, був скорочений, так як в Росії почався дефіцит окремих видів продукції.