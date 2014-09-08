Базова інфляція в Україні прискорилася до 1,2%

Базова інфляція (базовий індекс споживчих цін) в Україні в серпні порівняно з попереднім місяцем прискорилася до 1,2% з 0,8%, зафіксованих у липні порівняно з червнем, повідомляється на сайті Державної служби статистики України.

За інформацією Держстату, в серпні 2014 року проти серпня 2013 року базова інфляція прискорилася до 11,2% з 9,9%, зафіксованих місяцем раніше.

З початку року проти грудня 2013 року базова інфляція прискорилася до 10,7% з 9,4%, зафіксованих місяцем раніше.

За січень-серпень 2014 року порівняно з аналогічним періодом минулого року базова інфляція прискорилася до 5,6% з 4,8%, зафіксованих в січні-липні.

Нагадаємо, що базова інфляція виключає короткострокові нерівномірні зміни цін під впливом окремих факторів адміністративного, подієвого і сезонного характеру. Переважно йдеться про цінову динаміку, яка не враховує зміни цін на продовольство та енергоносії.

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Як повідомляв УНІАН, інфляція в Україні, без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим та міста Севастополя, в липні порівняно з попереднім місяцем сповільнилася до 0,8% з 1,4%. З початку 2014 року проти грудня 2013 року інфляція в липні прискорилася до 12%.