Євросоюз завтра опублікує список нових санкцій проти Росії

Європейський Союз сьогодні письмовою процедурою ухвалить другий раунд економічних санкцій проти Росії, які будуть опубліковані в Офіційному журналі ЄС завтра, 9 вересня.

Як передає власний кореспондент УНІАН у Брюсселі, про це повідомила представник Єврокомісії Піа Аренкільде Хансен.

„Сьогодні пакет буде адаптований державами-членами через письмову процедуру. Процедура продовжується. Деталі заходів будуть доступними, коли пакет буде опублікований в Офіційному журналі у вівторок”, - поінформувала вона.

Хансен наголосила, що ці санкції можуть бути „повернуті в залежності від ситуації на місці”.

„Ми завжди можемо діяти залежно від ситуації”, - додала представник ЄК.

Вона нагадала, що нові пропозиції були представлені 3 вересня, а 5 вересня президенти Європейської комісії та Європейської Ради Жозе Мануель Баррозу та Герман Ван Ромпей направили листа, яким поінформували членів Європейської Ради щодо здійснених кроків, спрямованих на виконання рішення Ради ЄС від 30 серпня.

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Як повідомляв УНІАН, 5 вересня після зустрічі Тристоронньої контактної групи в Мінську президент України Петро Порошенко оголосив про перемир'я на сході України.

Разом з тим канцлер ФРН Ангела Меркель заявила, що в разі втілення домовленостей про припинення вогню на сході України дія санкцій проти РФ може бути призупинена.

Президент Європейської ради Герман Ван Ромпей повідомив, що ЄС може не ввести нові санкції, якщо режиму припинення вогню дотримуватимуться.

В той же час бойовики з 5 по 7 вересня десятки разів порушували перемир'я, обстрілюючи позиції українських військовослужбовців.

За даними The Wall Street Journal, чергове розширення санкцій Євросоюзу торкнеться трьох російських нафтових компаній, п'яти банків, трьох підприємств оборонної промисловості і дев'яти компаній, які проводять продукцію подвійного призначення.

Сьогодні, 8 вересня, прем'єр-міністр РФ Дмитро Медведєв не виключив введення обмежень на політ літаків над територією РФ, якщо країни Заходу введуть нові секторальні санкції проти Росії.