Німецький експорт уперше перевищив 100 мільярдів євро

Незважаючи на санкції проти Росії, місячний обсяг експорту ФРН уперше перевищив 100 мільярдів євро. У липні доходи німецьких експортерів становили 101 мільярд євро, збільшившись на 8,5% в порівнянні з липнем 2013 року та на 4,7% - у порівнянні з липнем 2014-го.

Про це повідомляє «Німецька хвиля» з посиланням на Федеральне статистичне відомство у Вісбадені.

Обсяг німецького експорту до країн ЄС, які не входять до єврозони, зріс на 15,9%, у держави єврозони - на 6,2%, в інші країни - на 7,2%. Особливо високе зростання експорту зафіксовано в автомобільній галузі.

"Це рекорд окремого місяця", - йдеться у заяві відомства, в якому вважають, що значне зростання обсягів експорту в липні пов'язане з відносно пізніми літніми канікулами у 2014 році.

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Водночас, експерти наголошують, що завдяки високим показникам експорту, а також виробництва та реалізації товарів вдалось стабілізувати хиткий через геополітичні ризики третій квартал. "Якщо не настане геополітична катастрофа, цього вистачить, аби вгамувати побоювання щодо рецесії", - пояснив експерт німецького кредитно-фінансового інституту Dekabank Андреас Шоєрле.

Водночас, за його словами, обґрунтована геополітичними ризиками небезпека не зникає. "Вона все ще нависає над німецькою кон'юнктурою як дамоклів меч", - сказав Шоєрле.