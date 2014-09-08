Бізнес отримав ПДВ-облігацій на 6,3 млрд гривень

Обсяг облігацій внутрішньої державної позики, випущених для погашення заборгованості з відшкодування податку на додану вартість та оформлених підприємствам України як інструмент відшкодування боргу, станом на 1 вересня поточного року становив 6,3 млрд грн. Про це йдеться в повідомленні Державної казначейської служби, розміщеному на сайті відомства.

Згідно з повідомленням, найбільшими тримачами ПДВ-облігацій є металургійні компанії - «АрселорМіттал Кривий Ріг», Полтавський гірничо-збагачувальний комбінат, контрольований швейцарської гірничорудною компанією Ferrexpo, і корпорація ІСД. За інформацією Держказначейства, «АрселорМіттал Кривий Ріг» одержав ПДВ-облігацій на 1,55 млрд грн, Полтавський ГЗК - на 1,36 млрд грн, ІСД - на 1,3 млрд грн.

У числі інших великих власників ПДВ-облігацій - Єристівський ГЗК, також контрольований Ferrexpo (159,4 млн грн), компанія «Кернел-Трейд», підрозділ агрохолдингу «Кернел» (190 млн грн), а також агрокомпанії «Райз», що входить у групу компаній "Укрлендфармінг" (253,7 млн грн), і «Сантрейд», що входить до агрохолдингу Bunge (156,1 млн грн).

Як повідомляв УНІАН, Кабмін 21 травня ухвалив рішення випустити ПДВ-облігації з номінальною вартістю 1 тис. грн, терміном обігу 5 років і ставкою купона на рівні облікової ставки НБУ.

20 червня Кабмін визначив граничний обсяг випуску ПДВ-облігацій на рівні 7 млрд грн. Перший транш ПДВ-облігацій на 3,5 млрд грн Мінфін випустив 8 липня, другий на 2,2 млрд грн - 29 липня. Потім, 20 серпня, було випущено третій транш облігацій внутрішньої державної позики на 954,809 млн грн.

Однією з перших заявку на отримання ПДВ-облігацій оформила швейцарська компанія Ferrexpo.