Кредитні спілки стали видавати менше кредитів

Кредитні спілки в першому півріччі 2014 року порівняно з першим півріччям 2013 року скоротили обсяг виданих кредитів на 14,9%, до 2,2 млрд грн, повідомила прес-служба Національної комісії з регулювання ринків фінансових послуг.

За даними комісії, кількість зареєстрованих в Україні кредитних спілок за півроку скоротилася на 5 - до 627 фінансових установ. Загальний обсяг активів кредитних спілок станом на 30 червня становив 2,362 млрд грн і скоротився на 441,2 млн грн, або на 15,7%, порівняно з аналогічним періодом минулого року. Показник частки простроченої заборгованості в кредитному портфелі кредитних спілок за станом на 30 червня поточного року склав 19,2% і порівняно з аналогічним періодом минулого року зріс на 2,3 п.п.

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Як повідомляв УНІАН, Національна комісія з регулювання ринків фінансових послуг (Нацкомфінпослуг) ще у червні минулого року запропонувала перетворити кредитні спілки, які залучають вклади населення, в кооперативні банки.

За результатами розгляду законопроекту комісії адміністрація президента України в серпні минулого року запропонувала Нацбанку і Нацкомфінпослуг доопрацювати цей законопроект і ввести диференційовані вимоги для окремих категорій спілок, зокрема, встановити більш жорсткі нормативи для кредитних спілок, які залучають депозити, у тому числі вимоги до мінімального капіталу, періодичності звітності та розкриття інформації.