Фіскальна служба передумала підвищувати податок на доходи фізосіб
Фіскальна служба не має наміру підвищувати податок на доходи фізичних осіб через критику бізнесу.
Державна фіскальна служба відмовилася від ідеї реформувати податок на доходи фізичних осіб (ПДФО) через критику представників бізнесу.
Як передає кореспондент УНІАН, про це на прес-конференції у вівторок заявив голова Державної фіскальної служби Ігор Білоус.
«Було багато зауважень від бізнесу, НДФЛ ми міняти не будемо», - сказав Білоус.
При цьому голова ДФС відзначив, що податкова дотримується плану реформувати єдиний соціальний внесок (ЄСВ). Зокрема, ДФС планує стягувати 41% ЄСВ з двох мінімальних зарплат.
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«Ми знайшли компенсатори. Ми дійшли висновку і пропонуватимемо це прем'єр-міністру, щоб за основу брати дві мінімальні зарплати, з яких стягувати єдиний соціальний внесок у розмірі 41%. Все, що вище за дві мінімальні зарплати – 15% ЄСВ», - сказав Білоус.
Він пояснив, що за такої схеми і за одночасної пенсійної реформи вдасться уникнути дефіциту Пенсійного фонду.
«При такому розкладі та при реформах у пенсійній частині... у нас відбувається досить добрий компенсаторний механізм. У нас не виникає великого дефіциту», - сказав Білоус.
За його словами, спочатку ДФС пропонувала схему стягувати ЄСВ з окладу в розмірі однієї мінімальної заробітної плати в розмірі 41%, а все, що вище, - 15%. Однак тоді виникав дефіцит у бюджеті в розмірі 50 млрд грн. Нова схема дасть змогу скоротити цей дефіцит до 24 млрд грн.
«Зараз у нас за такої схеми виникає дефіцит порядку 24 млрд грн. Але він компенсується за рахунок тих реформ, які здійснюватимуться на боці витрат», - зазначив голова податкової.
При цьому глава ДФС не захотів називати конкретні компенсатори, посилаючись на те, що ці дані озвучить пізніше Міністерство фінансів.
«Я не хотів би перетворювати нашу прес-конференцію на прес-конференцію Міністерства фінансів, тому що це все-таки їхня роль. Я хотів би, щоб вони це презентували», - зазначив Білоус.
Як повідомляв УНІАН, раніше ДФС пропонувала встановити ставку ЄС на рівні 41% з однієї мінімальної заробітної плати та 15% на суму ЄСВ, що перевищує розмір мінімальної заробітної плати. Білоус заявляв, що реформування єдиного соціального внеску дасть змогу вивести зарплати українців з тіні.
Довідка УНІАН. На сьогодні ставка ЄСВ в Україні коливається, однак за загальним правилом перебуває на рівні 37% від фонду оплати праці.