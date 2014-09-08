Гривня впала до 13,36 за долар

У понеділок, 8 вересня, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку України до закриття торгів знизилися до 13,10/13,36 грн/дол. проти 12,90/12,98 грн/дол. на 12:00.

Як повідомили УНІАН казначеї комерційних банків, котирування гривні щодо євро до закриття торгів знизилися 16.9399/17.2998 грн/євро проти 16,6932/16,8007 грн/євро, на 12:00.

Щодо російського рубля котирування гривні до закриття торгів знизилися до 0,3523/0,3601 грн/рубль проти 0,3498/0,3501 грн/рубль, на 12:00.

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Як повідомляв УНІАН, у п'ятницю, 5 вересня, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку України до закриття торгів встановилися на рівні 13,0000/13,3000 грн/дол.