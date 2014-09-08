Для відновлення Луганщини потрібно не менше 8,5 млрд гривень

Як підрахували у Луганської облдержадміністрації, у 2014 році спад виробництва в області складе «мінус» 49,8%, або близько 34 млрд. грн.

Згідно з попередніми оцінками, для відновлення об'єктів промисловості, малого та середнього бізнесу, торгівлі, будівництва, енергетичного і газового устаткування буде потрібно близько 8,5 млрд. грн., заявили в адміністрації.

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"Через руйнування і пошкодження зупинена діяльність ПРАТ «ЛИНІК», Попаснянського вагоноремонтного, Стахановського феросплавного і вагонобудівного, Первомайського електромеханічного заводів, ТОВ «Сталь», «Лугцентрокуз», Кіровського «Центрокуз», «Метали і полімери», «Трансмаша», ДП «Лутугинське об'єднання прокатних валків», ХКО ім. Петровського та інших підприємств області", - йдеться в повідомленні.

Через пошкодження енергетичної інфраструктури та підтоплення гірничих виробок також припинено видобуток вугілля на шахтах ДП «Луганськвугілля», «Донбасантрацит», «Первомайськвугілля» та на шахті «Білоріченській».

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Крім того, інформація про роботу та пошкодження деяких підприємств, що перебувають у зоні АТО, відсутня.

Згідно з підрахунками, понад 30 тисяч людей втратили роботу у зв'язку з бойовими діями на Донбасі.

"І це тільки за перше півріччя нинішнього року. Якщо така тенденція збережеться, до кінця року без роботи залишаться ще 80-85 тисяч людей", - заявила в.о. голови облдержадміністрації Ірина Верігіна.